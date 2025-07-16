Подмосковным тренерам вручили сертификаты на социальную ипотеку

В Доме правительства Московской области состоялась торжественная церемония вручения свидетельств на приобретение жилья по программе «Социальная ипотека» тренерам-преподавателям спортивных школ, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Свидетельства вручил первый заместитель министра физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов.

«С 2018 года участниками программы „Социальная ипотека“ стали более 70 подмосковных тренеров-преподавателей. Получение жилищных свидетельств от Правительства Московской области — это важная мера поддержки, которая позволяет создавать комфортные условия для наших специалистов в регионе», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Обладателями свидетельств в 2025 году стали пять тренеров-преподавателей из областных и муниципальных спортивных школ.

«В 2025 году мы всего вручим 296 свидетельств по программе „Социальная ипотека“: 161 медицинскому работнику (врачи, фельдшеры и медсестры), 73 учителям, 57 молодым ученым и уникальным специалистам оборонно-промышленного комплекса и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса по кредиту. В течение 10 лет участник выплачивает ипотеку, а государство ему ежемесячно компенсирует сумму основного долга. По итогу участники платят только проценты по кредиту», — сказала министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.

Тренер-преподаватель областной спортшколы олимпийского резерва по летним видам спорта Дмитрий Подшибякин работает в Подмосковье с 1998 года. За время работы он подготовил 12 мастеров спорта России. В настоящее время он тренирует 15 спортсменов и является тренером сборной Московской области по пулевой стрельбе. Среди его воспитанников чемпионы России, победители первенств и всероссийских соревнований. Награжден почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Московской области» и благодарностью министра физической культуры и спорта Московской области.

«Очень приятно, важное событие для нашей семьи. И в целом, для всех тренеров Московской области, возможность получения жилищного сертификата является важной, очень мотивирующей мерой поддержки. Теперь будем думать, как его реализовать. Квартиру планируем приобретать в Дмитрове», — рассказал Дмитрий Подшибякин.

Тренер-преподаватель муниципальный спортивной школы города Звенигород Одинцовского округа Мария Сафронова переехала в Московскую область в 2010 году. Тренирует группу из 42 человек. Двое ее воспитанников входят в сборную Московской области по горнолыжному спорту. Под руководством Марии Сафроновой воспитанники школы занимают призовые места на первенствах ЦФО и Московской области.

«Я уже в третий раз подавала заявку на получение сертификата — и в этом году все получилось. У меня трое детей, большая семья, поэтому такая мера поддержки очень актуальна. Вместе с супругом уже выбрали квартиру — будем покупать в Звенигороде, где я и работаю», — поделилась эмоциями Мария Сафронова.

Александр Федосов с 2024 года работает в региональной спортивной школе олимпийского резерва по единоборствам. Тренирует группы общей численностью 38 человек. Является тренером сборной команды Московской области по дзюдо. Подопечные Александра Федосова входят состав региональной сборной и занимают призовые места на первенствах Европы и России.

Хочбар Нурмагомедов с 2021 года проживает в городе Одинцово и работает тренером по тхэквондо. С 2024 года является тренером-преподавателем областного училища олимпийского резерва № 1 и тренером сборной Московской области. Под его руководством спортом занимаются 46 человек, 40 спортсменов входят в состав сборной команды Московской области, четыре спортсмена — в состав сборной России. Среди воспитанников — многократные чемпионы России, победители и призеры первенства России.

Станислав Кочергин является тренером-преподавателем региональной спортивной школы олимпийского резерва по игровым видам спорта. Его воспитанники входят в состав сборной Московской области по гандболу и регулярно занимают призовые места на первенствах ЦФО и России. В сезоне 2021-2022 18 спортсменов Станислава Кочергина заняли первое место на XX ежегодном Международном детском фестивале по гандболу.

Участниками программы «Социальная ипотека» могут стать тренеры-преподаватели и тренеры-преподаватели по адаптивной физической культуре, имеющие стаж работы по специальности не менее 3 лет. Кроме того, при отборе участников учитываются: наличие квалификационной категории, почетных спортивных званий и наград, а также наличие воспитанников в составе сборных команд.

Узнать подробнее об условиях получения соципотеки для тренеров-преподавателей можно на сайте министерства физической культуры и спорта Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.