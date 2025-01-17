Подмосковные врачи за 3 года по льготе получили свыше 2,4 тыс земельных участков

С начала действия программы «Земля врачам» в Московской области врачам узких специальностей предоставлено 2 429 земельных участков. В прошлом году землю получили в безвозмездное пользование под индивидуальное жилищное строительство или ведение личного подсобного хозяйства на срок не более чем шесть лет 261 специалист, сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений Подмосковья.

«Тот факт, что желающих получить землю у нас прибавляется, говорит о востребованности данного проекта. В 2025 году у нас в планах обеспечить участками не менее 150 врачей, специальность которых признана дефицитной для региональных больниц. Напомню, действие закона по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование в Подмосковье продлится до конца 2026 года, поэтому наши врачи имеют возможность обратиться за получением земли», — сказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

По словам главы ведомства, 207 врачей уже завершили строительство своих домов, еще 112 в процессе строительства. В специализированных поселках для врачей, созданных в 5 городских округах Подмосковья: в Богородском, Домодедово, Ступино, Сергиевом Посаде и Воскресенске, участки получили 515 врачей, 38 из них построились, 30 — в процессе.

Лидерами по предоставлению участков врачам за прошлый год стали следующие муниципальные образования: Орехово-Зуевский, где землю получили 27 врачей, а всего за действие программы 146, Коломна — 18 специалистов (всего 169), Пушкинский — 17 человек (за три года 192), Талдомский — 17 врачей (всего 35), Солнечногорск — 17 медиков (с начала действия программы 94), Ступино — 17 врачей узких специальностей (всего 118).

Участки предоставляются площадью от 3 соток, расположены они на территории населенных пунктов. По истечении пяти лет со дня предоставления земельного участка медики, построив жилой дом, могут получить землю в собственность бесплатно в соответствии с Земельным кодексом.

Для получения участка необходимо выполнить следующие условия:

работать по основному месту работы в госучреждениях здравоохранения Московской области (в определенных муниципалитетах);

иметь стаж работы по специальности в данных учреждениях не менее трех лет;

не являться участником программы «Социальная ипотека» и не иметь в пользовании земельный участок, предоставленный государством ранее (например, в рамках поддержки многодетных семей).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.