Подмосковные врачи освоили более 470 участков программы «Земля врачам»

Уже 472 врача Подмосковья освоили земельные участки, полученные в рамках дополнительной меры поддержки медиков региона, — они уже построили или ведут строительство на участках в настоящий момент. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Как рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, с начала действия закона медикам узких специальностей Подмосковья предоставили 2 561 земельный участок, на 360 из которых семьи построили дома, а на 112 — ведут строительство.

«Лидерами по освоению земельных участков за весь период, начиная с 2021 года, стали следующие муниципальные образования: Домодедово, где уже построили или строят дома 80 врачей, Коломна — 54 врача, Пушкинский — 48, Орехово-Зуевский — 32, Ступино — 31, Егорьевск — 25, Бронницы и Дмитровский — по 24 медика в каждом, Богородский — 21, Сергиево-Посадский- 17, Клин — 13 медспециалистов», — отметил министр.

Действие закона по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование в Подмосковье продлится до конца 2026 года. Льгота представляется работникам 39 специальностей в 32 городских округах. Подать заявку на получение земли можно через местную администрацию. По истечении шести лет, после строительства жилого дома, врачи смогут получить участки в собственность бесплатно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях. Медицинская сфера находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны – ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология – все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», – сказал Воробьев.