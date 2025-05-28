Подмосковные строители завершили ремонтные работы в трех МКД Мариуполя

Специалистами Фонда капитального ремонта Подмосковья успешно завершены комплексные мероприятия по восстановлению многоквартирных домов в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Строителями полностью восстановлены разрушенные конструкции, заменены инженерные системы — отопление, водоснабжение, газоснабжение, водоотведение и электроснабжение, проведен ремонт кровли, фасадов и помещений общего пользования, установлены новые окна и двери.

Весной 2022 года 2-й корпус дома получил прямое попадание снаряда в верхние этажи, из-за чего пришлось полностью демонтировать два этажа и заново их отстроить. Остальные здания также пострадали — осколки и ударные волны повредили фасады и окна.

Работы проводились поэтапно: сначала устранялись аварийные повреждения, затем восстанавливались коммуникации, и только после этого шла отделка. В настоящее время проходит финальный этап приемки выполненных работ.

Мероприятия проходят под контролем экспертов управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.