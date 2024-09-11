Подмосковные строители завершили капремонт детсада в Рубежном ЛНР

В Луганской Народной Республике завершены работы по капитальному ремонту дошкольного образовательного учреждения «Рубежанский ясли-сад «Красная шапочка». Этот детский сад площадью более 2,5 тыс. кв. метров, построенный в 1969 году, был полностью обновлен благодаря усилиям строителей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Работы, проведенные специалистами фонда капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства», включали:

капитальный ремонт кровли и фасада;

установку нового фасадного освещения;

устройство отмостки и полную реконструкцию входных групп;

ремонт малых архитектурных форм, установку новых беседок и ограждений;

замену всех инженерных коммуникаций;

полный комплекс внутренних отделочных работ.

Теперь садик полностью готов к приему детей, и малыши смогут заниматься и играть в современных и комфортных условиях. Новые обустроенные площадки позволят проводить праздничные, спортивные и развлекательные мероприятия на свежем воздухе.

«Завершение капитального ремонта детского сада «Красная шапочка» — это важный шаг в восстановлении социальной инфраструктуры Луганской Народной Республики. Мы не просто обновили здание, но сделали его максимально уютным для детей. Теперь малыши смогут развиваться в комфортной и современной обстановке», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.