Подмосковные строители восстановили многоэтажку в Жовтневом районе Мариуполя

Фонд капитального ремонта Московской области завершил восстановительные работы в многоквартирном доме в Жовтневом районе Мариуполя, серьезно пострадавшем в результате боевых действий. Работы были выполнены под руководством ППК «Единый заказчик», при координации Минстроя России и правительства Московской области. Строительный контроль обеспечивали эксперты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

В рамках капитального ремонта были укреплены несущие конструкции здания, полностью восстановлена кровля, выполнена отделка фасада и мест общего пользования. Также устранены последствия пожара на всех этажах дома.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский подчеркнул, что в 2024 году силами фонда капремонта Подмосковья восстановлено 362 многоквартирных дома в Донецкой, Луганской Народных Республиках и Запорожской области.

«В 2025 году мы планируем восстановить еще 900 многоквартирных домов и провести ремонт более 3 000 квартир в Мариуполе», — отметил министр.

Работы, проведенные фондом капитального ремонта Московской области, являются частью масштабной программы восстановления инфраструктуры в пострадавших регионах, направленной на улучшение качества жизни местных жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.