Подмосковные строители восстанавливают исторический центр профтехобразования в Мариуполе

На территории Мариуполя подмосковные строители продолжают масштабную реставрацию одного из ключевых исторических зданий города — центра профессионально-технического образования, построенного в 1905 году. Объект, переживший Великую Отечественную войну, серьезно пострадал в ходе боевых действий 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

С марта 2024 года десятки специалистов трудятся над восстановлением учебных корпусов, мастерских и хозяйственных помещений. На объекте устраняются последствия разрушений: восстанавливаются перекрытия, возводятся новые несущие конструкции, проводится замена кровли. В спортивном зале, токарной и слесарной мастерских, гараже и складе уже усилены фундаменты и начаты внутренние отделочные работы.

Особое внимание уделяется качеству и срокам строительства. Процесс ежедневно контролируют специалисты Управления технического надзора капитального ремонта. Эксперты регулярно инспектируют объект, контролируя ход работ, соответствие проектной документации, а также проверяя качество используемых материалов.

Реставрация Центра профтехобразования — это не просто восстановление здания, это важный шаг в сохранении культурного наследия Мариуполя, в создании современной образовательной среды и в поддержке будущих поколений молодых специалистов.

Работы проводятся под контролем Фонда капитального ремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области. Контроль за восстановлением обеспечивают подмосковные эксперты стройконтроля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.