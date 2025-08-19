Подмосковные строители продолжают восстанавливать районную больницу в Тельманово

Московская область системно поддерживает восстановительные работы на территории Донбасса. В поселке Тельманово идет капитальный ремонт Центральной районной больницы, расположенной по адресу переулок Садовый, 6. Работы выполняют строители из Московской области, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса.

На сегодня готовность объекта составляет около 65%. Устанавливаются окна, ведутся монтажные и отделочные работы. Завершить ремонт планируют к концу ноября 2025 года. После обновления больница сможет принимать пациентов в более удобных условиях и обеспечивать необходимую медицинскую помощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.