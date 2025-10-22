Подмосковные строители отремонтировали МКД в Ильичевском районе Мариуполя

В Ильичевском районе Мариуполя завершен капитальный ремонт пятиэтажного жилого дома. Работы проводились под контролем управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

В рамках программы по восстановлению жилищного фонда был выполнен комплекс ремонтных работ, направленных на создание комфортных условий для проживания граждан.

На объекте выполнены следующие работы:

капитальный ремонт кровли и фасада здания;

полная замена систем холодного водоснабжения, водоотведения и центрального отопления;

усиление строительных конструкций;

установка новых оконных блоков и входных групп;

внутренняя отделка помещений общего пользования.

Все работы проводились с соблюдением требований строительных норм и стандартов качества. На протяжении всего периода реконструкции осуществлялся регулярный технический надзор, включающий контроль за использованием материалов и соблюдением технологических процессов.

«При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Реализованные мероприятия позволили значительно повысить эксплуатационные характеристики здания и создать комфортные условия для проживания. Проведенный капитальный ремонт соответствует современным стандартам качества и обеспечит долговечность жилого дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.