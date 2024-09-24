Подмосковные специалисты заканчивают восстановление домов в Макеевке

В Макеевке продолжается восстановление жилых домов силами строителей Московской области. В ходе боевых действий здания получили повреждения кровли, а все окна были выбиты взрывной волной и осколками, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

На одном из объектов подмосковные специалисты уже выполнили 70% работ. На сегодняшний день полностью возведена новая стропильная система и пароизоляция здания. Продолжаются работы по укрытию кровли металлическими листами и монтажу новых оконных конструкций. В ремонтно-восстановительных работах задействовано 11 человек, завершение проекта ожидается к середине октября.

«Фонд капитального ремонта Московской области совместно с ППК „Единый заказчик“ ведут активную работу по восстановлению объектов в Макеевке. Мы стараемся в кратчайшие сроки возвращать жильцам комфортные условия для проживания», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Координацию работ осуществляют Минстрой России и правительство Московской области. Контроль за работами ведут эксперты ГБУ МО «УТНКР».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.