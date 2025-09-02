Подмосковные специалисты восстановили Новоазовскую общеобразовательную школу № 1

1 сентября в священный для всей России и Донецкой Народной Республики праздник — День Знаний, в городе Новоазовск торжественно состоялось открытие Новоазовской общеобразовательной школы № 1 по адресу: ул. Энгельса, 80Б. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

После масштабного капитального ремонта, проведенного благодаря неослабной поддержке и высокой гражданской ответственности Московской области — региона-шефа, школа предстала перед учениками, педагогами и жителями округа в новом, современном облике, став ярким символом возрождения и развития образовательной инфраструктуры ДНР.

В июне 2024 года подмосковные строители, проявив свой уровень профессионализма, ответственности и искреннюю заботу о детях Донбасса, приступили к восстановлению учебного заведения. В ходе капитальных работ были полностью обновлены все внутренние помещения: классы, коридоры, лестничные марши и санитарные узлы. Заменены оконные и дверные блоки, модернизированы инженерные коммуникации, выполнено утепление фасада и кровли. Особое внимание было уделено безопасности — установлены современные системы видеонаблюдения, обеспечивающие надежную защиту учащихся и персонала.

Торжество открытия прошло с участием главы Донецкой Народной Республики Дениса Владимировича Пушилина, чье присутствие придало событию особое государственное значение.

В этот радостный день свои двери школа открыла для 550 учащихся и их родителей, вновь став не просто местом обучения, а настоящим домом знаний, добра и детских мечтаний.

Новоазовская школа № 1 — это не просто отремонтированное здание. Это — результат большой, слаженной работы, в которой каждый кирпич, каждый коридор, каждый класс несут в себе заботу Подмосковья о будущем Донбасса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.