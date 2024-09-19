Подмосковные специалисты восстанавливают в Мариуполе техникум 1901 года строения

Специалисты из Московской области приступили к масштабной реконструкции Мариупольского техникума отраслевых технологий, основанного в 1901 году. Историческое здание, пострадавшее от длительного запустения и разрушений в ходе боевых действий, получит новую жизнь благодаря усилиям фонда капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик» и координации Минстроя России и правительства Московской области. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

С 2014 по 2022 годы техникум находился в критическом состоянии: учебные корпуса были полуразрушены, спортзал уничтожен взрывом, музей сожжен, а своды Монье в главном корпусе обгорели. Для возрождения здания специалисты сначала провели разминирование территории и разбор завалов. Затем строители аккуратно демонтировали все аварийные участки несущих конструкций зданий.

Проект реконструкции включает полную замену кровли, оконных и дверных конструкций, модернизацию системы коммуникаций и отопления, а также восстановление исторического фасада без потери его архитектурной ценности. Важно отметить, что проектировщики разработали новые технические решения по усилению фундамента зданий, стен и перекрытий.

На территории техникума будет построен современный спортивный стадион, площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола, а также полоса препятствий для начальной военной подготовки и сдачи норм ГТО.

«Мариупольский техникум — это важный исторический объект, который благодаря нашим строителям сохранит в себе уникальное культурное наследие. Мы не просто восстанавливаем здание, а возвращаем городу место, которое снова станет центром профессионального образования. Наши строители делают все возможное, чтобы сохранить исторический облик объекта и при этом оснастить его современными технологиями», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Сегодня на объекте трудятся более 100 специалистов — от каменщиков и сварщиков до инженеров и технических специалистов, которые следят за качеством выполняемых работ. Кроме того, три местных завода обеспечивают строителей необходимыми материалами и конструкциями для восстановления.

Контроль за строительными работами осуществляется экспертами ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта». Все работы ведутся с соблюдением высоких строительных стандартов и в строгом соответствии с планом восстановления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.