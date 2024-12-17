Почтовое отделение, кафе и аптеку откроют на 1 этаже строящегося дома в Люберцах

Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства жилого многоквартирного дома в составе ЖК «Егорово парк» в городском округе Люберцы. Речь идет о корпусе 3.3. Многоэтажный дом начали возводить в январе прошлого года. Строительство идет в графике. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ориентировочная строительная готовность объекта превысила 35%. Завершат дом в январе 2026 года.

По проекту дом разной этажности — от двух до восьми этажей. В нем расположатся 165 квартир. На первом этаже разместятся нежилые помещения. В частности, здесь откроют кафетерий, аптеку, универсам, учреждение дополнительного образования для детей, а также почтовое отделение. Здесь же предусмотрены помещения для диспетчерской службы и пост охраны.

В рамках комплексного развития территории застройщик под надзором Главгосстройнадзора возводит в жилом комплексе три многоквартирных дома и детский сад на 285 воспитанников. Первые четыре жилых дома уже возведены и введены в эксплуатацию.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.