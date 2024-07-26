сегодня в 10:50

Почти 2,2 тысячи жилых зданий возвели в столице в первом полугодии

На территории Москвы с января по май 2024 года построено 2193 жилых здания общей площадью жилых помещений 1735,7 тыс. кв. м, сообщили РИАМО в пресс-службе Мосстата.

Столичными организациями-застройщиками за полгода возведено 57 жилых зданий и введено в эксплуатацию 26,5 тыс. новых квартир общей площадью жилых помещений 1363,9 тыс. «квадратов».

Москвичи за первые полгода построили 2136 жилых домов общей площадью жилых помещений 371,8 тыс. кв. м (58,6 тыс. «квадратов» — на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства).

Ранее в пресс-службе Мосстата рассказали, что за полгода в Подмосковье было построено 27,9 тыс. жилых зданий.