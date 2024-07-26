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27,9 тысячи жилых зданий построили в Подмосковье за полгода

С января по июнь 2024 года в Московской области возвели 27,9 тыс. жилых зданий общей площадью жилых помещений 5803,4 тыс. кв. м, сообщили РИАМО в пресс-службе Мосстата.

Подмосковье продолжает удерживать первое место в РФ по строительству жилья.

Организациями-застройщиками региона за полгода было возведено 198 жилых зданий. Введено в эксплуатацию 17,4 тыс. новых квартир общей площадью жилых помещений 803,0 тыс. «квадратов».

Жители Подмосковья в первом полугодии построили 27,7 тыс. жилых домов общей площадью 5000,4 тыс. кв. м (1208,9 тыс. кв. м — на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства).

В Подмосковье работает министерство строительного комплекса, которое является центральным исполнительным органом Московской области специальной компетенции, проводящим государственную политику и осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории региона в сфере строительства. Основной задачей министерства является создание условий для развития приоритетных направлений технического развития в строительстве и производстве строительных материалов; развития строительного комплекса Подмосковья; переселения граждан из аварийных многоквартирных домов; информационного обеспечения по вопросам, отнесенным к компетенции министерства.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.