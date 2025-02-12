Почти 1 га неосвоенной земли вовлекут в оборот в Новой Москве

Принято решение о вовлечении в экономический оборот земельного участка площадью 1 га в Новой Москве. Около 10 лет назад он был выделен инвестору под возведение производственно-складского комплекса, но строительство так и не началось, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что столица в судебном порядке расторгла договор аренды с предпринимателем, так как земля не была освоена, а строительство объекта не стартовало.

Он напомнил, что инвесторы могут получить у мегаполиса землю под реализацию проектов, учитывая уже сложившуюся застройку района и потребности местных жителей. А использование выделенных участков с нарушениями тормозит развитие инфраструктуры города и не дает появляться новым рабочим местам.

«Так, город принял решение о расторжении договора аренды участка площадью почти 1 га вблизи поселка ЛМС района Вороново, данное решение поддержали суды нескольких инстанций. Благодаря этому участок будет вовлечен в хозяйственный оборот», — заявил Гаман.

Вместо того, чтобы построить запланированный производственно-складской комплекс, бизнесмен поставил и эксплуатировал на участке некапитальные объекты, тем самым нарушив условия договора аренды.

Вовлечение земельных участков в хозоборот позволяет развиваться бизнесу и реализовывать инвестпроекты. Как результат — улучшение городской среды и создание новых рабочих мест.