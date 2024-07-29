Пятый детский сад на 360 мест откроется в ЖК «Пригород Лесное» Ленинского округа

В подмосковных жилых комплексах активно строят объекты социальной инфраструктуры. Пятый детский сад для 360 малышей откроется в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском городском округе. Выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Дошкольное учреждение построено в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования.

В трехэтажном здании общей площадью 4,6 тыс. кв. метров оборудовали 15 групповых помещений для комфортного размещения малышей. В каждом из них предусмотрены игровая, буфетная, раздевальная, спальня и санузел. Питание для детей и персонала будут готовить в пищеблоке на первом этаже, а помощь врача смогут оказать в медицинском кабинете с процедурной. На втором этаже разместился зал для физкультурных занятий, кружковая для творческих занятий, кабинет психолога и логопеда. На третьем этаже расположился просторный зал для музыкальных занятий с кладовой для инвентаря. При входе в здание предусмотрено комфортное лобби для ожидания родителей, а также помещение охраны и пожарного поста.

Возле детского сада оборудовали игровые площадки для детей разных возрастов — от малышей до 3 лет до дошкольников в возрасте 6-7 лет. На территории установили песочницы, качалки, качели, игровые комплексы, соответствующие возрасту. На каждой игровой площадке предусмотрены теневые навесы от солнца и осадков. Для занятий спортом создали две физкультурные площадки с современным оборудованием. Прилегающую территорию озеленили — высадили газон, кустарники и деревья. С внешней стороны детского сада оборудовали тротуары и установили наружное освещение.

Жилой комплекс «Пригород Лесное» — крупнейший в Московском регионе проект группы «Самолет», расположенный в Ленинском городском округе, в 7 км от МКАД.

Комплекс отличает развитая социальная инфраструктура: уже построены четыре детских сада в общей сложности на 1 440 мест и две школы суммарно для 2 200 учеников. В настоящий момент на территории проекта ведется строительство двух школ каждая на 1 100 мест, детского сада для 250 воспитанников, а также поликлиники на 1 000 посещений в смену для взрослых и детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.