Пять семей из Солнечногорска переедут в новые квартиры из аварийного жилья

Пять семей из Солнечногорска получили ключи от новых квартир в рамках программы по переселению из аварийного жилья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пятисекционный многоквартирный дом в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске ввели в эксплуатацию. Всего в этот дом должны переехать около 400 переселенцев из аварийного жилья. Счастливыми обладателями ключей от уютного жилья уже стали пять семей.

Так, руководитель муниципалитета Константин Михальков вручил ключи от новой трехкомнатной квартиры и поздравил с новосельем семью Ушаковых. Ранее они проживали в микрорайоне Центральный, где дома несколько лет назад признаны аварийными и условия для проживания в них стали непригодными.

«Уверен, теперь качество жизни семьи Ушаковых выйдет на абсолютно новый уровень. Пятисекционное здание построили в рамках региональной программы по-президентскому нацпроекту «Жилье и городская среда». Здесь же есть вся необходимая для качественной жизни инфраструктура: школа, торговый центр, поликлиника, скоро откроется и новый детский сад на 320 мест», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В помещениях выполнена внутренняя отделка, установлена сантехника, электроплиты и пожарные извещатели. Рядом с домом благоустроена территория: есть парковочные места, игровая и спортивная площадки для детей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.