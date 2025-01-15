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Пять молодых семей из Дмитрова получили жилищные сертификаты

Новый год в Дмитровском городском округе начался с радостного события — вручения жилищных сертификатов. Документы на получение субсидий для улучшения жилищных условий в рамках государственной программы «Жилище» получили пять молодых семей. Теперь они смогут приобрести собственный дом или квартиру, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

У всех участников программы подрастают дети. Родители отмечают, что наличие собственного жилья является важным фактором для стабильности и благополучия.

Для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» нужно соответствовать нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее учетной нормы на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

В 2025 году в Подмосковье жилищные условия благодаря государственной программе «Жилище» улучшат 246 молодых семей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.