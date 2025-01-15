Пять молодых семей из Дмитрова получили жилищные сертификаты
Фото - © Министерство жилищной политики Московской области
Новый год в Дмитровском городском округе начался с радостного события — вручения жилищных сертификатов. Документы на получение субсидий для улучшения жилищных условий в рамках государственной программы «Жилище» получили пять молодых семей. Теперь они смогут приобрести собственный дом или квартиру, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
У всех участников программы подрастают дети. Родители отмечают, что наличие собственного жилья является важным фактором для стабильности и благополучия.
Для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» нужно соответствовать нескольким критериям:
- возраст до 35 лет;
- нуждаться в жилье (менее учетной нормы на человека);
- проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);
- иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.
В 2025 году в Подмосковье жилищные условия благодаря государственной программе «Жилище» улучшат 246 молодых семей.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.