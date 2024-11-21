Пять детей-сирот из округа Шатура получили сертификаты и ключи от квартир

Глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий передал молодым жителям сертификаты и ключи от квартир. Это ребята из числа сирот, оставшихся без попечения родителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ольга Самигулина, Юлия Прусакова, Даниил Субботин, Дарья Камаева и Алена Кирилко в скором времени смогут переехать в свои новые квартиры. Собственное жилье станет отличным стартом для их самостоятельной жизни.

Трое ребят получили ключи от готовых квартир в городском округе Шатура. Администрация округа приобрела для Ольги Самигулиной, Юлии Прусаковой и Даниила Субботина квартиры в Шатуре и Рошале. Молодые люди ответственно подошли к выбору первого жилья. Остальные предпочли получить денежные сертификаты на покупку жилья.

Всего в нынешнем году в городском округе Шатура жилищные сертификаты получат 18 детей-сирот. До конца года жильем обеспечат 22 человека.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.