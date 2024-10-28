Первый камень в фундамент индустриального парка заложили в Ленинском округе

В подмосковном Ленинском городском округе состоялась торжественная церемония закладки камня в основание первого государственного индустриального парка «Ленинский» в формате «Все включено» губернатором Московской области Андреем Воробьевым совместно с министром промышленности и торговли Антоном Алихановым и гендиректором ГК «Ростатом» Алексеем Лихачевым. Также на мероприятии присутствовали заместитель председателя Правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева, министр информации и молодежной политики Московской области Кетеван Швелидзе и глава Ленинского городского округа Станислав Каторов. Открытие парка планируется в 2025 году, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Сегодня мы хотим в торжественной обстановке объявить о строительстве 5 государственных индустриальных парков. Один из них на 100 га в Ленинском г. о. построим в течение года. Здесь будут дороги, инфраструктура — все, что нужно нашим инвесторам, которых мы очень рады видеть и очень ценим. Понимаем, насколько важно сейчас идти плечом к плечу с бизнесом, поддерживать его», — сказал губернатор Московской области Андрей Ворбьев.

Он добавил, что общая площадь государственного индустриального парка «Ленинский» составит 100 га. По новому стандарту «5 в 1» Благодаря его открытию появится 5,1 тысяч рабочих мест. По стандарту «5 в 1» на территории появятся готовая инженерная и транспортная инфраструктура, производственные боксы для компаний «под ключ», готовые помещения «Лайт Индастриал» для МСП — запуск производства за 3 месяца, профильный колледж для подготовки кадров, социальная инфраструктура.

«На сегодняшний день у нас задействованы порядка 200 человек. В самый пик работ в зависимости от нагрузки мы планируем привлечь до 800 людей и 80 единиц техники. Будем стараться закончить все работы в заявленные сроки», — добавил заместитель генерального директора ГК «ЕКС» Роман Асабин.

Также, помимо Ленинского городского округа, в Московской области построят государственные индустриальные парки в Дмитровском городском округе, Раменском, Жуковском и Одинцово. Они все будут созданы в формате «Все включено».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.