Переселенцы из аварийных домов Ногинска начали получать ключи от новых квартир

В Ногинске переселенцам из аварийных домов начали выдавать ключи от новых квартир, построенных в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В две новостройки на улице Юбилейная переедут 65 семей, об этом сообщает пресс-служба Минстроя Подмосковья.

В два дома на улице Юбилейная в Ногинске переедут 169 человек, проживающих в трех аварийных домах на улице 3-го Интернационала № 226, 228 и 230. Всего будет расселено более 2,9 тыс. кв. метров аварийного жилья.

Елена, житель аварийного жилья, очень рада, что совсем скоро сможет отпраздновать новоселье.

«Надеюсь до конца мая со своей семьей заехать в новую квартиру. Рада, что реализуется данный проект здесь у нас в Ногинске», — сказала Елена.

Расселение аварийного жилищного фонда осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

В следующем году мы завершаем программу до 2017 года и открывается новая большая программа. <…> Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.