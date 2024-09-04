Переселенцы из аварийного фонда в Клину переедут в 122 новые квартиры

На улице Мира в Клину готовится к заселению новый дом для переселенцев. В двухподъездной девятиэтажке — 122 квартиры. Все они для клинчан, чьи дома признали аварийными до 2017 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дом уже полностью готов и оснащен, в квартирах — отделка и сантехника, на лестничных клетках — энергосберегающие лампы с датчиками движения. Возле дома — спортивная и детская площадки. Для автовладельцев обустроили два парковочных пространства.

Порядка 30 человек уже успели познакомиться с будущим жильем. Жильцы осматривают расположение комнат, оснащение сантехнических узлов, оценивают качество отделочных работ.

Татьяна Паршутина в числе первых увидела свою будущую квартиру. «Однушка» с просторной кухней расположена на 8 этаже. В квартире есть все необходимое на первое время. На кухне — электрическая плита и раковина, туалет и ванная комнаты оснащены сантехникой. В жилой комнате и на кухне — светильники, в коридоре — домофон и пожарная сигнализация. С балкона открывается вид на парк и ее прежний дом.

«Спасибо большое, что мы переезжаем в дом, расположенный в том же микрорайоне. Это так удобно. Квартира мне очень понравилась! Светлая и просторная, хорошая отделка. Даже люстра уже висит. Заезжай — и живи!» — поделилась жительница Клина Татьяна Паршутина.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.