Павлово-Посадский гофрокомбинат строит новый склад для увеличения мощностей

Павлово-Посадский гофрокомбинат начал строительство склада площадью 5,9 тыс. кв. м для хранения и отгрузки продукции, завершить работы планируют к концу 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Павлово-Посадский гофрокомбинат, входящий в десятку крупнейших производителей гофрокартона и упаковки в России, реализует проект по строительству нового склада на территории предприятия. Площадь здания составит 5,9 тыс. квадратных метров, оно предназначено для приемки, хранения и отпуска готовой продукции.

На предприятии выпускают почтовые и архивные короба, коробки для пиццы, шоу-боксы, подарочные упаковки и лотки для паллет. По данным на 29 января, на строительной площадке завершены работы по котловану и фундаментам, ведется монтаж металлического каркаса. Строительная готовность объекта составляет 16%.

Согласно проекту, завершить строительство планируют к концу 2026 года. Группа компаний «Гофрокомбинат» ежемесячно производит более 30 млн квадратных метров продукции и является одним из ведущих поставщиков инновационных решений в сфере гофроупаковки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.