Паркинг на 300 машино-мест построят в подмосковном ЖК «Измайловский лес»

Подмосковные жилые комплексы возводят с учетом комфорта жителей. Благоустроенные территории и дворы без машин стали новым стандартом. Еще один наземный многоуровневый паркинг на 300 машино-мест появится на территории ЖК «Измайловский лес» городского округа Балашиха, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Общая площадь пятиэтажного паркинга с помещением шиномонтажа составит 8,6 тыс. кв. метров. В здании предусмотрены системы противопожарной безопасности, включая пассажирский лифт грузоподъемностью 630 кг с возможностью перевозки МГН и две эвакуационные лестницы. На данный момент завершаются работы по монтажу металокаркаса, строители приступают к прокладке наружных инженерных сетей.

В ЖК «Измайловский лес» 13 домов, 12 из которых заселены. На территории работают два многоуровневых паркинга, третий в процессе строительства. Помимо этого в проекте три детских сада, два из которых уже открылись. Работают школа и поликлиника. На первых этажах жилых корпусов — магазины, кафе и другие полезные сервисы. Рядом с каждым домом расположены уютные дворы-парки с местами для отдыха, детскими и спортивными площадками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.