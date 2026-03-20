Овечкин: рынок недвижимости почувствует лишь снижение ключевой ставки на 1%

20 марта Центробанк России снизил ключевую ставку до 15%, после чего многие россияне ждали положительного эффекта на рынке недвижимости. Однако в разговоре с РИАМО руководитель отдела ипотеки девелопера Level Group Юлиан Овечкин заявил, что снижение ключевой ставки будет иметь ограниченный эффект для рынка недвижимости. Он бы был более ощутимым при снижении ключевой ставки на 1%.

Снижение ключевой ставки на полпроцента указывает на сохранение тенденции к плавному ослаблению монетарной политики. Но эта мера является достаточно сдержанной и вряд ли окажет значительное воздействие на конъюнктуру рынка недвижимости в ближайшей перспективе.

«Снижение ключевой ставки на 50 базисных пункта — это осторожный шаг Банка России, который говорит о продолжении постепенного смягчения денежно-кредитной политики. Однако на практике такое снижение окажет ограниченное влияние на доступность ипотеки для покупателей. Опыт последних месяцев показывает, что даже после падения ставки на 0,5% до уровня 15% банки остаются консервативны в пересмотре условий кредитования. Ипотечные ставки могут снизиться лишь на 0,5% и далеко не во всех банках, что недостаточно для заметного оживления спроса на первичный рынок. Реальный эффект для застройщиков и покупателей проявится лишь при более решительном снижении ставки — минимум на 1%», — прокомментировал ситуацию Овечкин.

Ранее в Банке России заявили, что после снижения ключевой ставки до 15% условия по кредитам и займам стали несколько мягче, но в целом все еще сохраняют строгий характер. На среднесрочную перспективу риски, способствующие росту инфляции, пока перевешивают факторы, которые могли бы ее сдержать. К основным проинфляционным угрозам относятся ухудшение глобальных экономических прогнозов и усиление мирового ценового давления на фоне обострения геополитической обстановки.

