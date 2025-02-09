Овчинский: завершается возведение спорткомплекса в Северном Измайлове

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Строительство ФОКа с бассейном и гаражом в районе Северное Измайлово подходит к завершению. В настоящее время на территории объекта ведутся работы по благоустройству, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Комплекс находится по адресу: 13-я Парковая улица, д. 35А. Здание представляет собой пятиэтажное сооружение прямоугольной формы, спроектированное в соответствии с современными стандартами и требованиями, включая доступность для маломобильных групп населения.

«Общая площадь объекта составляет 9,7 тыс. кв. м. В здании разместят тренажерную зону, 4 зала для групповых тренировок, тренерскую, кабинет врача, сопутствующие помещения. Оборудуют зону с бассейнами трех видов: детским, взрослым и с функцией гидромассажа», — рассказал Овчинский.

Кроме того, для удобства посетителей организовано 71 машино-место, включая наземную и подземную парковки.

Строительство таких социальных объектов в Москве соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что в прошлом году в городе было введено в эксплуатацию 81 новое учреждение в сфере спорта, культуры, здравоохранения и образования.