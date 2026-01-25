Овчинский: в районе Выхино-Жулебино начали строить еще два жилых комплекса по программе реновации

В районе Выхино-Жулебино начали возводить два жилых комплекса для реализации программы реновации. Их общая площадь достигает почти 70 тыс. кв. м, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

ЖК будут возведены в районе с развитой инфраструктурой. В пешей доступности станция метро «Юго-Восточная».

«Строительные площадки расположены на Самаркандском бульваре. Двухсекционную новостройку разной этажности возведут на з/у 15/4. В доме запроектировано 323 квартиры жилой площадью около 21 тыс. кв. м. По соседству на з/у 15/5/1 построят дом из трех секций переменной этажности, где будет 408 квартир, 10 из которых адаптируют для маломобильных граждан. Общая площадь жилья превысит 26 тыс. кв. м. На данный момент идет возведение надземной части обеих новостроек», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

На придомовых территориях будут организованы крупные досуговые зоны. У каждого дома обустроят по две детские площадки для ребят разных возрастов, на которых установят игровые комплексы, горки, качели, песочницы и батуты. Также в обоих дворах появятся по спортивной площадке и уютной зоне для отдыха.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о начале переселения жителей в новый дом по программе реновации на Родниковой улице.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.