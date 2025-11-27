Овчинский: в районе Филимонковский завершились работы по остеклению детсада на 350 мест

В Новомосковском административном округе подошло к концу остекление детского сада, рассчитанного на 350 мест, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Детское дошкольное учреждение расположено по адресу: ул. Лаптева, з/у 2, и станет седьмым в микрорайоне. Также сейчас строители работают над закрытием теплового контура здания, что позволит приступить к облицовке фасада.

«Для остекления здания, рассчитанного на 14 групповых ячеек, установлено 105 светопрозрачных конструкций, включая витражи. Окна с угольно-серым пластиковым профилем обеспечат оптимальный уровень естественного освещения. В групповых помещениях пол покроют травмобезопасным линолеумом. Стены будут отделаны керамогранитом с текстурой, имитирующей дерево. Застройщик планирует сдать объект до конца 2026 года. После завершения строительства дошкольное учреждение передадут в городскую систему образования», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Первый этаж детсада включает четыре групповые ячейки с отдельными спальнями и буфетами. Кроме того, тут расположены пищеблок, медицинский и процедурный кабинеты, а также служебно-бытовые помещения. Второй этаж отведен под пять групповых ячеек, музыкальный зал и кабинет для развивающих занятий. На третьем этаже разместятся еще пять групповых ячеек, многофункциональный физкультурный зал и кабинет для коррекционно-развивающих занятий.

Проект благоустройства включает в себя 14 игровых площадок, площадку для изучения ПДД и две спортивные зоны.