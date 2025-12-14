Овчинский: в Лефортове начали строить многофункциональный офисный комплекс

В столичном районе Лефортово на юго-востоке Москвы приступили к монтажу современного административно-делового комплекса. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Строительство бизнес-центра ведется по адресу: шоссе Энтузиастов, вл. 12.

«Деловой комплекс площадью более 43,8 тыс. кв. м будет состоять из двух башен 17 и 18 этажей, объединенных стилобатом. В них оборудуют подземные парковки на 239 машино-мест. Два нижних этажа обоих корпусов займут торговые павильоны и точки питания, которые разместятся на площади 6,2 тыс. кв. м, а с третьего этажа на площади 37,3 тыс. „квадратов“ будут находиться офисные помещения различной планировки для сдачи в аренду», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что реализацию проекта инвестор намерен завершить в конце 2028 года.

Входы в бизнес-центр оснастят пандусами для обеспечения безбарьерной среды маломобильным гражданам.

Прилегающую территорию приведут в порядок: посадят лиственные деревья, создадут клумбы и зоны отдыха. Также здесь установят парковые скамейки, качели, урны и организуют цветники.

Застройщиком по проекту выступает ООО «СЗ „ОБЪЕКТ ГАРАНТ“».