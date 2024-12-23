Овчинский: в Конькове завершается реконструкция центра «Место встречи „Витязь“»

В столичном районе Коньково на юго-западе города окончена реконструкция кинотеатра «Витязь». Его преобразовали в многофункциональный центр «Место встречи „Витязь“», сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Застройщик по программе реконструкции советских театров окончил проведение работ по адресу: улица Миклухо-Маклая, 27А. В здании скоро начнет работу районный центр «Место встречи „Витязь“». Сейчас проходит оформление необходимых для ввода объекта в эксплуатацию документов.

«После реконструкции общая площадь районного центра составляет около 18 тыс. кв. м. В здании предусмотрено 4 надземных и 1 подземный этаж. Здесь откроются магазины, зоны с киосками, а также продовольственный супермаркет на минус первом этаже», — отметил Овчинский.

Он добавил, что на первом этаже здания будут располагаться пространства для кружков и секций, а также рестораны, на втором этаже — фуд-холл, а на третьем — пространства для занятий споротом. Еще на обновленном фасаде была сохранена историческая вывеска «Витязь».

По словам министра, входную группу и планировку продумали так, чтобы центр был доступен для маломобильных жителей. Удобное перемещение между этажами обеспечат грузовые, пассажирские лифты и эскалаторы.

Кроме магазинов и кафе, в здании оборудуют выставочные пространства, в которых будут проводить культурные мероприятия. Благодаря этому досуг посетителей центра станет более разнообразным.