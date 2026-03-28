Овчинский: в Гольянове началось строительство дома по реновации

В Восточном административном округе Москвы, в районе Гольяново, стартовало возведение ЖК в рамках программы реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Город продолжает обновление жилой застройки в Восточном округе — в районе Гольяново начали готовить еще одну строительную площадку по адресу: Амурская улица, з/у 46. Здесь возведут двухсекционную новостройку на 135 комфортных квартир площадью более 8,5 тыс. кв. м», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что из них для маломобильных граждан адаптируют три квартиры.

Здание возведут с соблюдением утвержденных стандартов программы реновации. При строительстве планируется использовать высококачественные материалы, преимущественно отечественного производства, а также внедрить современные энергоэффективные решения.

В доме создадут безбарьерную среду: входные узлы и зоны вестибюлей в подъездах будут находиться на одном уровне с тротуаром, без порогов и лестниц, что позволит маломобильным жителям беспрепятственно пользоваться инфраструктурой.

На территории, прилегающей к дому, выполнят комплексное благоустройство и организуют комфортное общественное пространство. Здесь появятся две площадки для детей, спортивная зона, а также место, предназначенное для спокойного отдыха. Подземный уровень отведен под паркинг автомобилей.

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов ранее рассказывал, что больше 2 тыс. семей переселились по реновации в районе Перово.

Раннее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в Рязанском районе под заселение передали еще один дом по программе реновации.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».