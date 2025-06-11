Овчинский: с начала года более 700 семей переехали по реновации в Люблине

С момента старта программы реновации в районе Люблино (ЮВАО) город уже построил и ввел в эксплуатацию для заселения 15 новых жилых зданий. Только с января этого года более 700 семей справили новоселье в этих квартирах. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Всего по планам реновации в Люблине планируется к расселению 152 ветхих дома. Право на новые квартиры получат 29,7 тыс. жителей Москвы.

«Переселение по программе реновации в районе Люблино началось в 2021 году в новостройку на Люблинской улице. На сегодня количество таких жилых комплексов достигло 15. С начала года новоселье в районе отпраздновали свыше 700 семей. Они переехали в квартиры с готовой улучшенной отделкой, которые не требуют дополнительного ремонта», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Овчинский уточнил, что более 550 из всех переселившихся семей воспользовались городской помощью в переезде: им бесплатно предоставили автомобиль и услуги грузчиков для транспортировки вещей из прежнего жилья в новое.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что в программу реновации вошла 131 новая площадка под возведение домов.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствую инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».