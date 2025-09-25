Овчинский: рядом со станцией «Технопарк» в рамках проекта КРТ построят жилой дом

В соответствии с проектом комплексного развития территорий (КРТ) на Автозаводской улице, поблизости от станции метро «Технопарк» Замоскворецкой линии, будет возведен жилой дом. Такое решение утвердило правительство Москвы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

«Проект КРТ на Автозаводской улице органично вписывается в общую концепцию создания сбалансированной городской среды на территории «ЗИЛ». В рамках реорганизации участка площадью 0,83 га здесь построят жилой дом общей площадью 21,6 тыс. кв м, который станет частью формирующегося в этом районе современного квартала», – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Территория, предназначенная для редевелопмента, находится рядом со станцией метро «Технопарк» и проспектом Андропова по адресу: улица Автозаводская, вл. 23, стр. 16. Поблизости расположены детские сады, школа, магазины, аптеки, кафе и рестораны, а также благоустроенная набережная затона Новинки и набережная Москвы-реки.

Программа комплексного развития территорий предполагает создание комфортных городских пространств на местах бывших промышленных зон, на неэффективно используемых и пустующих землях, которые гармонично встраиваются в городскую структуру. На сегодняшний день в Москве на различных этапах разработки и воплощения находится 336 проектов КРТ суммарной площадью свыше 4,2 тыс. га. Реализация программы ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.