Овчинский: отделочные работы проводят в доме по реновации на Мироновской улице

В Восточном административном округе на Мироновской улице, на земельном участке № 32, реализуется проект по строительству жилого комплекса. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«На Мироновской улице продолжаем возведение жилого комплекса общей площадью почти 50 тыс. кв. м. В доме предусмотрено 568 квартир, в том числе восемь для маломобильных граждан. В сумме это почти 33 тыс. „квадратов“ жилья. По завершении строительства на придомовой территории проведут комплексное благоустройство и сформируют комфортную зону отдыха для жителей», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Овчинский уточнил, что в настоящий момент на объекте ведутся работы по фасаду и кровле, а также внутренняя отделка.

Строящийся дом расположен в районе с хорошо развитой инфраструктурой: в непосредственной близости находятся станция метро «Партизанская», платформа «Измайлово» Московского центрального кольца (МЦК), общеобразовательные и дошкольные учреждения, спортивные комплексы, детская поликлиника и городская больница. Дополнительным преимуществом является близость к обширной зеленой территории — Измайловскому лесопарку.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что новые дома по реновации экономят до 40% ресурсов в сравнении со старыми.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».