Овчинский: общежитие автобусного парка появится на юге Москвы по проекту КРТ

В южной части Москвы планируется реорганизация территории в соответствии с проектом комплексного развития (КРТ). Соответствующий проект документа опубликован на официальном портале mos.ru , сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«Проект КРТ в районе Орехово-Борисово Южное предусматривает редевелопмент трех участков общей площадью 22,85 га, на которых возведут суммарно 16 тысяч квадратных метров недвижимости. На самом большом из них, площадью 17,49 га, планируется построить общежитие для 800 сотрудников автобусного парка. Здание разместят вблизи эксплуатационной площадки автотранспортного предприятия. На этом же участке сохранят три коммунально-производственные базы – ГБУ “Жилищник” районов Орехово-Борисово Южное, Орехово-Борисово Северное и Зябликово», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что помимо этого, на этой территории будет зарезервировано место для будущих коммунальных объектов и стоянки автобусов. Еще одну площадку для стоянки транспортных средств организуют на соседнем участке площадью 5,2 га.

Площадки, подлежащие преобразованию, находятся в границах, ограниченных Каширским шоссе, Московской кольцевой автодорогой и Елецкой улицей.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин утвердил решение о реорганизации по программе КРТ двух участков в районе Филевский Парк.

В рамках программы КРТ на месте бывших промышленных зон, а также неэффективно используемых и пустующих территорий создаются современные городские пространства, которые гармонично встраиваются в структуру мегаполиса. На сегодняшний день в Москве на различных этапах разработки и реализации пребывает 336 проектов комплексного развития территорий, их общая площадь превышает 4,2 тыс. га. Реализация программы ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.