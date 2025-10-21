Овчинский: общественное пространство станет частью кластера на Лужнецкой набережной

В столичном районе Хамовники совместно с возведением делового кластера появится новое общественное пространство c видом на Москву-реку, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

В рамках застройки тут будет располагаться городская площадь, которая объединит два будущих офисных корпуса в составе многофункционального комплекса Luzhniki Collection. Объект включает в себя жилую, офисную и торгово-общественную части по адресу: Лужнецкая наб., вл. 2/4.

«Общая площадь благоустроенной территории составит около 2 га с зеленой зоной более 11 тыс. кв. м. Так, тут появится пространство для прогулок площадью 1 га вдоль Лужнецкой набережной Москвы-реки с масштабным озеленением и продуманным зонированием для отдыха и работы. Ландшафт с крупномерными деревьями, кустарниками и злаковыми травами будет перекликаться с видами на заказник „Воробьевы горы“. Проектом также предусмотрены места на площади для возможности работать на открытом воздухе и ресторанные дворики для проведения деловых переговоров и встреч с друзьями», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Для удобства посетителей на площади будет располагаться мебель из архитектурного бетона с подогревом и скамейки из натуральных материалов. Также на территории будут находиться велопарковки, а вдоль Лужнецкой набережной появятся дорожки для бега и велопрогулок.

Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2027 году.