Овчинский: два дома по реновации построили в Северо-Восточном округе Москвы

В рамках программы реновации на северо-востоке Москвы завершено строительство двух новых жилых комплексов, общая площадь которых составляет более 23 тыс. кв. м. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Один из новых ЖК расположен в Лосиноостровском районе по адресу: улица Изумрудная, дом 44/1. В нем 170 квартир суммарной жилой площадью более 9,5 тыс. кв. м. Другая новостройка возведена в районе Свиблово по адресу: проезд Нансена, д. 8. В жилом комплексе 372 квартиры, их площадь превышает 21,5 тыс. кв. м. Подъезды обустроены максимально просторными и светлыми», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что в каждом из них есть помещения для консьержей, а также специальные колясочные для хранения детских колясок, велосипедов, лыж и прочего личного инвентаря, что позволяет освободить жилое пространство в квартирах.

Оба комплекса оснащены комфортными подземными паркингами. Для жителей организован прямой доступ в парковочную зону из зданий через современные лифты, установленные в новостройках.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что началось переселение жителей в дом по реновации на Родниковой улице.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».