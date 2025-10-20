Овчинский: Департамент градполитики присоединился к «Разговорам о важном»

20 октября сотрудники Департамента градостроительной политики Москвы провели уроки в рамках образовательного проекта «Разговоры о важном» для учеников третьих и четвертых классов школ № 1540 и № 1950, сообщил министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Занятия были посвящены основам современного градостроительства и правилам планирования городского пространства. В рамках проекта юным ученикам рассказывают о важности отрасли, на доступных примерах объясняют, как устроен и живет современный город, учат азам практического конструирования зданий и городских пространств.

«Проведение таких уроков — это важный вклад в формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему городу. Через игру дети понимают, что комфортная городская среда создается совместными усилиями, а грамотное планирование учитывает интересы всех горожан. Мы стремимся не только рассказывать о работе департамента, но и воспитывать новое поколение москвичей, которые будут осознанно участвовать в развитии столицы, ценить ее градостроительное наследие и понимать принципы устойчивого развития мегаполиса», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Он добавил, что эта инициатива — часть долгосрочного образовательного проекта «Профориентационная вертикаль», направленного на поэтапное выстраивание образовательной и карьерной траекторий развития детей и молодежи с использованием различных тактических форматов.

Проект «Профориентационная вертикаль», ставший финалистом HR-премии «В кадре», ориентирован на активное сообщество юношей и девушек, интересующихся градостроительством и урбанистикой. Он сочетает традиционные образовательные форматы с инновационными подходами.

На интерактивном занятии школьники знакомились с принципами градостроительного планирования и совместно создавали проекты комфортной городской среды.

На заключительном этапе урока школьники обсудили, как полученные знания можно применить в повседневной жизни, и поделились своими идеями по улучшению городской среды.

Департамент градостроительной политики города Москвы продолжает реализацию просветительских программ, направленных на формирование у молодежи понимания принципов устойчивого развития города и важности градостроительного планирования для создания комфортной городской среды.