Овчинский: более 85 семей переехали в ЖК по реновации на улице Ремизова

Более 85 семей уже переехали в новые квартиры по программе реновации в новостройку на улице Ремизова, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

ЖК расположен по адресу: ул. Ремизова, д. 11, корп. 2. Расселяемые пятиэтажки находятся рядом с новостройкой.

«Осмотр квартир в новым доме на улице Ремизова начался в июне этого года. В ЖК 180 квартир общей площадью свыше 10 тысяч квадратных метров. Более 85 семей уже отпраздновали новоселье в новых квартирах с готовой улучшенной отделкой. На первом этаже новостройки открыт Центр информирования. Специалисты помогают с вопросами переезда и оформлением заявок на помощь через суперсервис. После завершения переселения жителей на первом этаже откроются магазины, кафе, аптеки, пункты выдачи онлайн-заказов», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

