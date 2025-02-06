Овчинский: более 560 старых домов снесли по реновации в Москве

С момента запуска программы реновации в столице было снесено более 560 ранее расселенных домов во всех административных округах. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

На местах демонтированных зданий возводятся новые жилые комплексы, которые соответствуют стандартам реновации. Они отличаются просторными квартирами и благоустроенными прилегающими территориями.

«По программе реновации расселение затронуло уже более 1,2 тыс. домов, из них 562 расселенных здания город демонтировал. Больше всего снесенных зданий на юго-востоке столицы — 89. В Западном административном округе демонтировали 70 домов, в Восточном — 65», — рассказал Овчинский.

На участках, где ранее стояли старые дома, появятся не только новые ЖК, но и комфортные дворы. Особое внимание уделяется созданию зеленых зон, детских и спортивных площадок, а также мест для отдыха и общения жителей. Инфраструктура вокруг новостроек развивается с учетом потребностей горожан, включая удобные пешеходные маршруты, велосипедные дорожки и доступ к общественному транспорту.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, начавшего переселение по реновации.

Первые этажи новых жилых комплексов отводятся под нежилые помещения, где разместятся социальные и коммерческие объекты. На прилегающих территориях планируется благоустройство, включая обустройство детских и спортивных площадок, а также зон для отдыха.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствую инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».