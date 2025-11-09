Овчинский: 2 новостройки по реновации появились у метро «Кантемировская»

В южной части Москвы в районе Царицыно в сентябре завершилось возведение двух новых домов по программе реновации. Их суммарная площадь превышает 76 тыс. квадратных метров, об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Новые жилые комплексы расположены на Кантемировской улице. Суммарно в них предусмотрено 832 квартиры жилой площадью более 43 тысяч квадратных метров. Из них 13 квартир адаптированы для маломобильных граждан: в них широкие коридоры и дверные проемы, а в санузлах установлены специальные поручни. Придомовую территорию благоустроили: во дворах оборудовали три детские и две спортивные площадки, а также семь зон для отдыха, провели озеленение, установили энергоэффективное освещение. Оба дома расположены в районе со сложившейся инфраструктурой – в двух минутах ходьбы находится станция метро "Кантемировская", также высокую транспортную доступность обеспечивает рядом пролегающий Пролетарский проспект», – рассказал Овчинский.

В сентябре завершилось строительство новых домов на Кантемировской улице, расширив территорию, где уже проживают участники программы реновации. В новых жилых комплексах на первых этажах уже открыты магазины, аптеки, парикмахерские и салоны красоты.

В возведенных домах также предусмотрены обособленные помещения для предприятий сферы услуг, оборудованные отдельными входными группами и инженерными коммуникациями, не связанными с жилой частью.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новостройки, возведенные в рамках реновации, экономят ресурсы до 40% по сравнению с устаревшим жилым фондом. Детальная информация касательно программы реновации доступна на официальном сайте mos.ru, где можно найти подробные сведения о квартирах и жилых домах, участвующих в проекте.

Реализация программы реновации была одобрена в августе 2017 года и затрагивает интересы около миллиона жителей Москвы, предусматривая переселение из 5176 старых домов. Ранее Собянин поставил задачу удвоить скорость реализации реновации.

Москва занимает ведущие позиции среди регионов России по объемам жилищного строительства. Активные темпы строительства полностью соответствуют задачам и замыслам национального проекта «Инфраструктура для жизни».