Отель «Украина» в центре Киева хотят продать за 25,6 млн долларов

Представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, что власти страны задумались о продаже отеля «Украина», который расположен в центре Киева, пишет РИА Новости .

«Утверждены условия продажи единого имущественного комплекса государственного предприятия „Гостиница Украина“ на электронном аукционе с условиями и стартовой ценой, составляющей 1 миллиард 47 миллионов 637 тысяч 152 гривны (25,6 миллиона долларов)», — сообщил Мельничук условия сделки.

Отель в центре Киева построили в рамках послевоенной реконструкции города в 1961 году. Изначально он назывался «Москва», но в 2001 году его переименовали в честь 10-летия независимости Украины.

Весной 2024 года стало известно, что Украина предложила Польше купить остатки государственной собственности. Речь шла о промышленных предприятиях и тех, что производят продовольственные товары.