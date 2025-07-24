Особняк на столичной Большой Полянке стал объектом культурного наследия

Главный дом и флигель усадьбы XIX века на улице Большая Полянка в Москве был признан объектом культурного наследия. Когда-то в этом доме проходил водолечение поэт Сергей Есенин, сообщается на сайте мэра столицы.

Усадьбой до 1793 года владели князья Барятинские, но затем ее вместе с соседним участком приобрел статский советник Михаил Безсонов. Какое-то время здесь располагался деревянный главный дом с двумя флигелями. Южный каменный флигель существует и сейчас.

Безносов скончался в 1827 году, тогда усадьба несколько раз перепродавалась. К 1872 году бывший флигель уже считался главным домом. В 1912–1914 годах здесь был открыт санаторий, в котором проходил лечение русский поэт и писатель Сергей Есенин. Он на тот момент переживал тяжелое расставание с Айседорой Дункан, из-за чего родные и поместили его в санаторий. Здесь Есенин даже устраивал поэтические вечера.

Всего Единый государственный реестр объектов культурного наследия пополнили 142 памятника архитектуры. Сейчас он содержит 3975 исторических зданий и сооружений.

Также в реестр попали бывшая гимназия Веры фон Дервиз, часть усадебного комплекса знаменитого певца Федора Шаляпина и т. д.