Особняк экс-замминистра МО Иванова за 2 млрд рублей на Волге могут снести

Поместье экс-замминистра МО Иванова на берегу Волги могут снести как самострой

Администрация Калязинского района подготовила судебный иск о признании поместья бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова самостроем с последующим его сносом, сообщает Telegram-канал Mash .

Предварительно, стоимость особняка Иванова, который расположен на берегу реки Волги, оценивается в 2 миллиарда рублей. Экспертиза местного госстройнадзора показала, что при строительстве объекта не было обращений для получения разрешения на застройку участка, а значит — все, что построено, является самостроем.

На берегу Волги расположены 8 гектаров обустроенного участка с почти 3 тысячами квадратных метров жилых строений, СПА-комплекса, бассейна, домиков для обслуживающего персонала и персональной вертолетной площадкой с ангаром.

Ранее по делу Тимура Иванова, которого обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере, свидетели дали показания. Суд убедился в том, что предъявленные экс-замминистра МО обвинения являются обоснованными.