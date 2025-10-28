Около 94% жителей Подмосковья выбирают новостройки ради новых лифтов

Около 94% жителей Московской области, проживающих в домах старого фонда с изношенными лифтовыми системами, выбирают новостройки ради новых лифтов. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Исследование провели среди жителей Московской области, планирующих покупку нового жилья. Проблемы с лифтами в старом жилье становятся мощным стимулом к переезду: 38,3% опрошенных сталкивались с частыми поломками, 34,9% — с медлительностью лифтов, а каждый четвертый — с неудобствами при перевозке колясок и грузов.

Более 70% респондентов назвали безопасность и надежность критически важными характеристиками лифта. При этом вместимость (62%) и количество лифтов в доме (60%) оказались для покупателей значимее, чем их дизайн (34%) или технологичность (27%).

«Ожидания покупателей определяет класс жилья. В сегментах комфорт и комфорт+ безопасность и функциональность подъемников важнее эстетики. Для клиентов, выбирающих квартиры этого класса, новый лифт в доме означает переход на более высокий уровень жизни без проблем старого фонда. В премиум-сегменте лифт становится элементом статуса и роскоши, где на первый план выходят дизайн и передовые технологии», — отметил вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.

Заместитель гендиректора по развитию Серпуховского лифтостроительного завода (СЛЗ, входит в ГК «Садовое кольцо») Дмитрий Захаров отметил, что запрос на современные лифты растет вместе с требованиями к качеству новостроек.

«Девелоперы высокобюджетного сегмента все чаще закладывают в проекты не просто стандартные подъемники, а технологичные решения, подчеркивающие уровень объекта. Покупатели обращают внимание не только на скорость и комфорт, но и на дополнительные функции — от умных систем управления до эстетики кабины. Однако в сегментах ниже премиум, эти факторы уходят на второй план. Здесь прежде всего важна надежность и бесперебойная работа подъемника», — отметил Захаров.

Исследование подтверждает, что наличие современного, безопасного и надежного лифта является весомым конкурентным преимуществом для девелоперов, позволяя привлечь целевую аудиторию, ориентированную на кардинальное улучшение жилищных условий.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.