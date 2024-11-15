Около 4 км набережных благоустроили в Москве в рамках строительства ЖК

За пять лет инвесторы благоустроили пять столичных набережных общей протяженностью около 4 км в рамках строительства жилых комплексов, сообщается на сайте мэра столицы.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что общая площадь приведенных в порядок набережных — 330 тыс. «квадратов». Самая протяженная из них расположена в Нагатинском Затоне. В рамках работ по благоустройству там возвели пляжную зону, променад с велодорожкой, зону для воркаута.

Еще две приведенные в порядок набережные находятся в Хорошево-Мневниках и Покровском-Стрешневе и по одной — на берегу затона Новинки и в районе Левобережный.

По словам Ефимова, благодаря усилиям инвесторов в Москве с каждым годом растет число благоустроенных пространств у воды. Особенно активно ведут работы в районе Покровское-Стрешнево. В этом году привели в порядок набережную в месте слияния Москвы-реки и Сходни рядом с жилым комплексом.

Там появились пешеходные маршруты, спортивные площадки. В конце года в этом районе завершат еще одну прибрежную зону Покровской набережной, которая расположена возле другого жилого комплекса.

В октябре в столице завершили основные работы по благоустройству набережных реки Яузы. Всего привели в порядок свыше 20 км набережных.