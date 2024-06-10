Около 155 человек в Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья
Фото - © Министерство строительного комплекса Московской области
За минувшую неделю в Московской области из аварийного жилья переселено 155 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса МО.
Жителям пяти городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья и выплачена выкупная стоимость.
«Из аварийного жилья переселены 155 человек. На прошедшей неделе по нацпроекту «Жилье и городская среда» было расселено 49 аварийных помещений в Истре, Королеве, Химках, Шатуре и Люберцах», — говорится в сообщении.
За неделю расселили 2 116,19 квадратных метров жилья.
В ведомстве напомнили, что мероприятия по переселению проводятся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.
По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.