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Около 155 человек в Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья

За минувшую неделю в Московской области из аварийного жилья переселено 155 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса МО.

Жителям пяти городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья и выплачена выкупная стоимость.

«Из аварийного жилья переселены 155 человек. На прошедшей неделе по нацпроекту «Жилье и городская среда» было расселено 49 аварийных помещений в Истре, Королеве, Химках, Шатуре и Люберцах», — говорится в сообщении.

За неделю расселили 2 116,19 квадратных метров жилья.

В ведомстве напомнили, что мероприятия по переселению проводятся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.