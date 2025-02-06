Огромный слой плесени: замок Пугачевой и Галкина* в Подмосковье разваливается

Замок комика Максима Галкина* и певицы Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь разваливается, а на стенах здания появился огромный слой плесени, сообщает SHOT .

На сегодняшний день особняк находится в плохом состоянии. Яркие стены уже выцветают, на некоторых появился слой плесени. С крыши и труб начала падать кирпичная кладка. На участках крыши можно увидеть следы ржавчины.

Однако в особняке звездной пары часто появляются помощники, следящие за состоянием дома. Как считают эксперты, на содержание замка у супругов уходит порядка 500 тыс. ежемесячно.

Сейчас Пугачева в основном живет на Кипре, а Галкин* активно гастролирует и готовится к большому туру по Европе, который начнется 12 февраля в Испании.

Ранее Пугачева с Галкиным* посетили спектакль «Записки сумасшедших» в Театре Паттихио в Лимассоле.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.