Пугачева, Галкин* и Толкалина пришли на запрещенный в Латвии спектакль Хаматовой

Певица Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным* посетили спектакль «Записки сумасшедших» в Театре Паттихио в Лимассоле. Главную роль в постановке сыграла Чулпан Хаматова, сообщает The Voice Mag .

Также запрещенный в Латвии спектакль посетила актриса театра и кино Любовь Толкалина.

«Невероятный спектакль! Счастлив, что побывал», — заявил юморист после представления.

Затем 75-летняя Примадонна с супругом пообщались за кулисами с Чулпан Хаматовой и Максимом Сухановым, который является режиссером постановки.

Премьера спектакля «Записки сумасшедших» должна была состояться в сентябре 2024 года в Риге, однако после скандала руководство Латвийского национального театра ввело запрет на гастроли на русском языке.

Ранее певица Земфира* отказалась от политических высказываний и не стала публично поддерживать Украину перед началом концерта в Дубае.

*Признаны иностранным агентом по решению Минюста РФ.